X1075’s TOP 107 Most Played Songs of 2016

KXTE-FM Las Vegas Alternative

January, 2016 through December, 2016

Rank Artist Title Tot Spins

1 BLINK-182 Bored To Death 1557

2 COLD WAR KIDS First 1189

3 EMPIRE OF THE SUN Walking On A Dream 1148

4 TWENTY ONE PILOTS Ride 1146

5 COLDPLAY Adventure Of A Lifetime 1136

6 PANIC! AT THE DISCO Victorious 1119

7 WEEZER King Of The World 1104

8 BASTILLE Good Grief 1092

9 RED HOT CHILI PEPPERS Dark Necessities 1048

10 TWENTY ONE PILOTS Stressed Out 984

11 TWENTY ONE PILOTS Heathens 964

12 KALEO Way Down We Go 934

13 LUMINEERS Ophelia 915

14 NOTHING BUT THIEVES Trip Switch 817

15 GREEN DAY Bang Bang 789

16 DEATH CAB FOR CUTIE The Ghosts Of Beverly Drive 771

17 CAGE THE ELEPHANT Trouble 763

18 X AMBASSADORS Renegades 744

19 FITZ & THE TANTRUMS HandClap 711

20 BISHOP BRIGGS River 679

21 HEAD AND THE HEART All We Ever Knew 622

22 KINGS OF LEON Waste A Moment 610

23 FALL OUT BOY Centuries 582

24 GROUPLOVE Welcome To Your Life 581

25 THE STRUMBELLAS Spirits 577

26 MUSE Dead Inside 575

27 ARCTIC MONKEYS Do I Wanna Know? 561

28 IMAGINE DRAGONS Roots 524

29 SILVERSUN PICKUPS Nightlight 518

30 BIG DATA Dangerous f/Joywave 514

31 ANDREW MCMAHON IN WILDERNESS Cecilia And The Satellite 498

32 MILKY CHANCE Stolen Dance 453

33 BLINK-182 She’s Out Of Her Mind 442

34 MIIKE SNOW Genghis Khan 429

35 CAGE THE ELEPHANT Mess Around 427

36 YOUNG THE GIANT Something To Believe In 423

37 WEEZER Thank God For Girls 418

38 JIMMY EAT WORLD Sure And Certain 390

39 FOALS Mountain At My Gates 384

40 DIRTY HEADS My Sweet Summer 381

41 BORNS 10,000 Emerald Pools 379

42 DIRTY HEADS That’s All I Need 374

43 TWENTY ONE PILOTS Tear In My Heart 368

44 ARCTIC MONKEYS R U Mine? 354

45 BECK Wow 345

46 KONGOS Come With Me Now 342

47 PIERCE THE VEIL Circles 339

48 FOO FIGHTERS Saint Cecilia 328

49 PHANTOGRAM You Don’t Get Me High Anymore 327

50 CATFISH AND THE BOTTLEMEN 7 317

51 FALL OUT BOY My Songs Know What You Did… 295

52 WATT, ANDREW Ghost In My Head 295

53 X AMBASSADORS Unsteady 281

54 BORNS Electric Love 270

55 COLEMAN HELL 2 Heads 254

56 ANDREW MCMAHON IN WILDERNESS High Dive 250

57 GLASS ANIMALS Life Itself 236

58 PANIC! AT THE DISCO Don’t Threaten Me With A… 233

59 MCKENNA, DECLAN Brazil 226

60 AWOLNATION Woman Woman 221

61 SAINT MOTEL Move 218

62 BRING ME THE HORIZON Throne 214

63 COIN Talk Too Much 214

64 KING, ELLE Under The Influence 214

65 WEATHERS Happy Pills 205

66 EMPIRE OF THE SUN High And Low 201

67 BEAR HANDS 2AM 200

68 HUNNA You & Me 190

69 THE STRUTS Kiss This 189

70 JOY, VANCE Riptide 181

71 FINISH TICKET Color 173

72 JR JR Gone 165

73 PROPHETS OF RAGE Prophets Of Rage 161

74 888 Critical Mistakes 159

75 JOY, VANCE Fire And The Flood 158

76 EL VY Return To The Moon 155

77 RED HOT CHILI PEPPERS Go Robot 154

78 NOTHING BUT THIEVES Wake Up Call 151

79 K.FLAY Blood In The Cut 139

80 MUMFORD & SONS Ditmas 139

81 DREAMERS Sweet Disaster 130

82 DIRTY HEADS Oxygen 129

83 ANDREW MCMAHON IN WILDERNESS Fire Escape 127

84 SILVERSUN PICKUPS Circadian Rhythm (Last Dance) 127

85 X AMBASSADORS Low Life 124

86 THE 1975 The Sound 120

87 ATLAS GENIUS Stockholm 119

88 UNLIKELY CANDIDATES Your Love Could Start A War 119

89 IRATION Hotting Up 116

90 OF MONSTERS AND MEN Wolves Without Teeth 115

91 GREEN DAY Still Breathing 113

92 HIGHLY SUSPECT My Name Is Human 112

93 AFI Snow Cats 109

94 FOO FIGHTERS Something From Nothing 102

95 KING, ELLE Ex’s And Oh’s 102

96 TWENTY ONE PILOTS Car Radio 102

97 ZIPPER CLUB Going The Distance 102

98 ROYAL BLOOD Little Monster 94

99 CATFISH AND THE BOTTLEMEN Soundcheck 93

100 AWOLNATION Run 91

101 COLDPLAY Up&Up 89

102 THE STRUTS Could Have Been Me 86

103 FLORENCE + THE MACHINE Ship To Wreck 84

104 ROYAL BLOOD Figure It Out 83

105 IMAGINE DRAGONS I Bet My Life 82

106 NAKED AND FAMOUS Higher 80